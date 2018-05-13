بدعم من الصليب.. الصحة تدشن غرف طوارئ داخل المستشفيات

أكدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة سهير زقوت بان اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعمت وزارة الصحة في قطاع غزة بإنشاء توسعة لغرفة الطوارئ داخل مستشفى الشفاء غرب القطاع.

وقالت زقوت في تغريدة لها عبر موقعها الخاص: "إن الهدف من انشاء توسعة لغرف الطوارئ بمستشفيات القطاع هو تقديم المساعدة في إدارة أفضل لفرز الاصابات التي تصل للمستشفى ولتخفيف الضغط على غرف الطوارئ"، مشيرة إلى أن طاقم من اللجنة الدولية مكون من طبيب وممرضتين إلى جانب طاقم المستشفى لإدارة الاصابات.

وأضافت: "اللجنة الدولية ملتزمة بالوقوف إلى جانب مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

يذكر أن اللجنة الدولية هي المنظمة الوحيدة التي تمكنت حتى هذه اللحظة بالتبرع للمستشفيات بمستهلكات طبية وجراحية وأجهزة مساعدة على الحركة ومثبتات خارجية وهذا دور اللجنة في الاستجابة الطارئة ولكن الاحتياجات تبقى أكبر بكثير من قدرة منظمة انسانية واحدة للإيفاء بها.