إطلاق حملة التغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين"

أطلق نشطاء وشخصيات وطنية وطلاب جامعات اليوم الأحد، حملة تغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين" لاستنكار خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.

جاء ذلك في حملة أطلقها مركز "قدس نت" للإعلام والدراسات والنشر الإلكتروني، حيث شارك فيها شخصيات وطنية وإسلامية وطلاب الجامعات والمؤسسات المدنية والمختصة، والكتاب والمحللين.

ودعا المركز كافة الأحرار والشرفاء في العالم للتغريد على هاشتاغ "#عالقدس_راجعين"، في محاولة للفت الانتباه الإقليمي والدولي لقضية القدس وعمليات التهويد الواسعة التي تجري والتي كان آخرها القرار الأمريكي الإعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها.