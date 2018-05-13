لجنة ممثلي العاملين في جامعة الأقصى تعلق دوامها السبت المقبل

أعلنت لجنة ممثلي العاملين في جامعة الأقصى بغزة اليوم الأحد، عن قرارها بالبدء في تعليق الدوام الجامعي ابتداءً من التاسع عشر مايو المقبل، للأكاديميين والإداريين، وذلك حتى إقرار صرف العلاوة التطويرية وتنفيذها واقعا للعاملين بجامعة الأقصى .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن اتصلت برئاسة الجامعة مهاتفة ومراسلة بخصوص ما تم الاتفاق معها عليه في إطار تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي بصرف العلاوة التطويرية للعاملين في التعليم العالي الحكومي.

وقالت اللجنة في بيانها: "لكن للأسف إنه بعد مرور شهر ونصف على آخر لقاء مع رئاسة الجامعة فلا أذن تسمع ولا عين ترى" .

وتابعت: من خلال متابعة ما بذل من جهود من قبل رئاسة الجامعة في إطار صرف العلاوة التطويرية ثبت للجنة ممثلي العاملين أن الأمر لم يتجاوز تكليفا شفويا لبعض الزملاء الذين لم يتلقوا أي تكليف إداري رسمي ولذلك لم يقوموا بأي عمل في هذا الاطار وواضح أن ما تم يندرج تحت سياسة التسويف وحرق المساحات الزمنية للوصول للإجازة الصيفية وما بعد الاجازة.

وأكدت اللجنة، أنها الأحرص والأصدق على استقرار الحياة الأكاديمية بالجامعة وأن اللجوء الى تعليق الدوام لم يكن هدفا ولن يكون الوسيلة الوحيدة للظفر بحقوق العاملين الذين ضربوا المثل الأعلى في الصبر على المعاناة والتضحية من اجل استمرار الحياة الأكاديمية في الجامعة في أحلك الظروف وأصعب المراحل .