الخليفي يرد على شائعات رحيل نيمار من سان جيرمان

رد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الشائعات التي تتحدث عن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نيمار سوف يبقى في باريس سان جيرمان بنسبة 2000%".

وشدد رئيس نادي باريس سان جيرمان في تصريحاته: "واثق ومتأكد من بقاء نيمار مع الفريق.. هو يريد الاستمرار في باريس".

في المقابل أكدت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، أن نيمار يرغب بقوة في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، والقدوم لصفوف ريال مدريد، رغم صعوبة الصفقة لتمسك ناديه الباريسي به.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان جيرمان يعلمون أن نيمار لن يبقى طويلا في باريس لذلك يحاولون التمسك به على أقل تقدير في الموسم المقبل.

يشار إلى أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.