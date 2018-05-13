9 قتلى و40 إصابة في تفجيرات استهدفت إندونيسيا

ذكرت الشرطة الأندونيسية أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون في تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا الإندونيسية اليوم الأحد.

وأشارت وكالة المخابرات الوطنية إلى احتمالية وقوف جماعة أنصار الدولة، المرتبطة بتنظيم (داعش)، وراء الهجمات.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان بوروانتو، لشبكة "مترو تي في" التلفزيونية، "خططوا لمهاجمة أهداف للشرطة في 11 أيار/مايو لكن بسبب استعداد الشرطة اختاروا أهدافا بديلة".

ويخضع مؤسس "جماعة أنصار الدولة" المزعوم أمان عبد الرحمن للمحاكمة في إندونيسيا لعلاقته بهجوم وقع في عام 2016، أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص من بينهم أربعة متشددين.

وقال فرانس بارونج مانجارا المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية إن التفجير الأول وقع حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0030بتوقيت جرينتش) في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية مرجحا إنه كان تفجيرا انتحاريا.

ووفقا للمتحدث، فقد تلاه تفجيرا ثانيا في كنيسة خمسينية وثالثا في كنيسة بروتستانتينية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات مشتعلة خارج الكنيسة الخمسينية جراء التفجير والشرطة تحاول على مايبدو إبطال مفعول قنبلة لم تنفجر خارج كنيسة ثالثة.

وتعد سورابايا، عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا.

وقالت اندانج، وهي من رواد كنيسة سانتا ماريا لقناة "كومباس" التلفزيونية، "كنت جالسة في مقهى أمام الكنيسة عندما سمعت انفجارا مدويا".

وتابعت "كان هناك الكثير من الناس في ذلك الوقت. رأيت جثثا وجرحى".

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما جراء الانفجار على أرضية الكنيسة.

وتعاني اندونيسيا، التي تضم أكبر أغلبية مسلمة في العالم، من سلسلة من الهجمات من قبل متشددين اسلاميين منذ عام 2000.