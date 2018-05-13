قوات خاصة تعتدي بوحشية على حراس وسدنة الأقصى وسط أجواء توتر

اعتدت قوات الاحتلال الخاصة بصورة وحشية على حراس وسدنة المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، بعد اعتراضهم على أداء المستوطنين لصلوات جماعية وعلنية في باحات المسجد، خاصة في منطقة باب السلسلة.

وقال المنسق الاعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، إن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية جماعية وعلنية غير مسبوقة في المسجد.

وقال شهود عيان في القدس، إن قوات الاحتلال الخاصة وخلال اعتداءاتها الوحشية على العاملين في الاقصى، اعتقلت الحارس محمد الصالحي "على الأقل"، وأصابت عددا منهم.

ولفتت الى توتر شديد يسود الأقصى بفعل الاقتحامات الجماعية الواسعة، والتي تعدت حتى الآن الـ 400 مستوطن، معظمهم بلباسهم التلمودي التقليدي.

وأوضح شهود العيان أن التوتر امتد الى البلدة القديمة، تزامنا مع احتفالات مبكرة لعصابات المستوطنين بما يسمى بـ"يوم القدس" (ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة)، تخللها الغناء الصاخب، والهتافات العنصرية في زقاق، وشوارع القدس القديمة، خاصة بالقرب من باب السلسلة، بعد انتهائهم من اقتحام الأقصى.







