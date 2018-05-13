على وقع مسيرات العودة.. طلاب المدارس يبدؤون إجازتهم الصيفية

انتهت اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الدراسي، إيذاناً ببدء الإجازة الصيفية التي تبدأ على وقع مسيرات العودة في قطاع غزة.

وينتظر الطلبة كل عام، انتهاء العام الدراسي على أحر من الجمر، لقضاء أوقات صيفية جميلة برفقة ذويهم، إلا أن هذه الإجازة تأتي بما لا يشتهي الطلاب في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بهم.

وقد انتهى طلبة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من تقديم امتحاناتهم النهائية، فيما تبقى طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، حيث ستبدأ في السادس والعشرين من مايو الحالي، وتنتهي في الثاني عشر من يونيو المقبل.

ويمر قطاع غزة، في أوضاع غاية الصعوبة حيث يشتد الحصار على كافة مناحي الحياة، زادتها صعوبة الاجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على المواطنين في قطاع غزة، بالإضافة للأحداث الساخنة على الحدود الشرقية للقطاع واستهداف الاحتلال للمواطنين بشكل متعمد.

وكان 121 طالباً فلسطينياً قد أصيبوا في "مسيرة العودة السلمية"، التي انطلقت فعالياتها منذ 30 مارس/ آذار الماضي شرقي قطاع غزة، منهم 14 إصابة خطيرة، و69 إصابة متوسطة"، حيث كانت معظم الإصابات كانت في الأطراف العلوية من الجسم"، وفق وزارة التربية والتعليم.