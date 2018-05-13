أكثر من 40 دبلوماسياً رفضوا المشاركة في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

أفادت وسائل إعلامية اليوم الأحد، أن عدد كبير من السفراء وممثلي الدول الأوروبية في الأراضي المحتلة (إسرائيل) رفضت المشاركة في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة غداً الاثنين.

وكانت وزارة الخارجية للاحتلال "الإسرائيلي" وجهت قرابة 80 دعوة للدبلوماسيين والقناصل المتواجدين في "إسرائيل" للمشاركة في حفل افتتاح السفارة الامريكية غدا الاثنين بمشاركة صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنير وزوجته، ووزير خارجية جواتيمالا الذي من المتوقع أن تنقل بلاده سفارتها إلى القدس خلال الأسبوع.

وأشارت إلى أن نصف العدد المدعو لافتتاح السفارة أبدوا رغبتهم بعدم الحضور وعلى رأسهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وسيلتقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالحضور اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية "الإسرائيلية".

وتقرر ايضا دعوة وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" ورؤساء الاحزاب واعضاء الكنيست باستثناء أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة الذين أعلنوا المقاطعة.