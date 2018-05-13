وفد أمريكي يصل اليوم استعدادا لافتتاح السفارة في القدس

يصل وفد أمريكي رفيع الأحد إلى "إسرائيل" استعدادا للمشاركة في مراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة يوم غد الاثنين.

ويضم الوفد وزير الخزانة ستيف منوشن، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، وابنة الرئيس دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنير، إضافة إلى العشرات من أعضاء الكونغرس.بحسب "هآرتس".



من جهة أخرى أرسلت السفارة الأمريكية في إسرائيل دعوات إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى لحضور مراسم نقل السفارة غدا، فيما تستعد شرطة الاحتلال في القدس لهذا الحدث، حيث قامت بنشر الآلاف من قواتها في جميع أنحاء المدينة المحتلة، خشية من رد الفعل الفلسطيني.



ومن المتوقع أن يتحدث ترامب الاثنين عبر الفيديو خلال حفل تدشين السفارة، كما أعلن الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وقال السفير ديفيد فريدمان للصحفيين، دون أن يكشف ما إذا كان يتعلق الأمر برسالة مسجلة مسبقا أو مباشرة، "إن الرئيس حسب علمي سيتحدث إلى المدعوين عبر الفيديو".



وكان ترامب أعلن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية، وخلافا لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.