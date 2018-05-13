إنقاذ 73 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سفينة اكواريوس المستأجرة من قبل منظمتي "إس او إس متوسط" و "أطباء بلا حدود" تمكنت من إنقاذ 73 مهاجرا بينهم 3 أطفال قبالة السواحل الليبية.

وذكرت أن 37 من المهاجرين جزائريون والباقي معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية، بينهم 12 امرأة و9 فتيات و3 أطفال.

من جانبها أعلنت منظمة "سيفوشز" غير الحكومية الألمانية أنها أنقذت 19 شخصا وهم في طريقهم إلى ميناء تراباني في صقلية.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن خفر السواحل الليبي أنقذ 241 شخصا، وأعادهم إلى ليبيا ما يرفع عدد المهاجرين الذين أعيدوا العام الجاري إلى 6400 مهاجر.