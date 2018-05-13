الاحتلال يعتقل 16 شاباً من الضفة فجرًا

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، عدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية واعتقلت 16 شابا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب نشأت عوّاد حامد، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة سلواد برام الله. فيما جرى اقتحام بلدة بيت ريما بالقضاء واعتقال محمود عماد الريماوي.

كما اعتقل الاحتلال احد الشبان بزعم انه قام بوضع "إسطوانة غاز" داخل إطار مشتعل عند جدار الفصل العنصري قرب بلدة بيت دقو شمالي غربي القدس المحتلة.

وفي قلقيلية اعتقل جنود الاحتلال الشاب مهند أبو شهاب من حي النقار غرب المدينة. فيما اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة عزون شرقي المحافظة واعتقلت عدة شبان، عرف منهم حتى اللحظة: حمادة ادم بدوان، وسيف هشام عدوان.

واعتقل الشابيْن جوهر جوهر، ومحمد بدر ، بعد مداهمة منزليهما من في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسّان غرب مدينة سلفيت.

وفي بلدة زيتا جماعين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد اسامه يوسف ناصر بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته .