حالة الطقس: أجواء غائمة وتوقعات بسقوط الأمطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

كما توقعت أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غداً يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء يكون الجو، صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.