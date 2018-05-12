باريس سان جرمان يعلن موعد عودة نيمار

أعلن نادي باريس سان جرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيستأنف، الأحد المقبل، تمارينه مع الكرة بعد اختبارات طبية من جراء إصابته بكسر في مشط القدم في فبراير الماضي.

ويغيب أغلى لاعب كرة قدم في العالم (222 مليون يورو) منذ خضوعه مطلع مارس لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط قدمه اليمنى في البرازيل، وهي إصابة تعرض لها أواخر فبراير.

ونشر نيمار السبت عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بقميص سان جرمان لموسم 2018-2019، مرفقا اياها بتعليق جاء فيه "فخور بارتداء هذا القميص الجديد ومواصلة منح الفرح للجميع".

وخسر سان جرمان، لاعبه البالغ من العمر 26 عاما في 25 فبراير الماضي، وعاد إلى باريس الأسبوع الماضي وشاهد فريقه يفوز على ليزيربييه من الدرجة الثالثة بلقب الكاس الثلاثاء، بعد ضمانه لقب الدوري.

ويأمل نيمار في أن يكون جاهزا لخوض غمار كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والمقامة في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.