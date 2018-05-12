دعوية الجهاد ولجنة إعمار المساجد تفتتحان مسجداً شمال قطاع غزة

افتتحت اللجنة الدعوية العامة ولجنة إعمار المساجد في حركة الجهاد الإسلامي مساء السبت، مسجد أبو الهطل غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ضمن سلسلة افتتاح المساجد قبل شهر رمضان المبارك.

وشارك في حفل الافتتاح مسؤول اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ وليد حلس، ورئيس جمعية اقرأ الخيرية الشيخ عبد الفتاح حجاج، ومسؤول لجنة إعمار المساجد فتحي حجازي ومسؤول محافظة الشمال في الحركة محمد أبو جلالة وعدد غفير من أهالي المسجد وقيادات الحركة.

وبدء الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها الشيخ أحمد المدهون.

الشيخ وليد حلس قال لمراسلنا: "نحن مقبلون على افتتاح 5 مساجد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك لتكون منارة للعلم والهدايا والخير لأهالي قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه تم إعادة بناء والتوسعة الجديدة في مسجد أبو الهطل شمال القطاع.

وثمن حلس دور أهل الخير في التبرع لبناء المساجد وإعادة إعمارها.

ولفت إلى أن اللجنة الدعوية ولجنة إعمار المساجد قامتا خلال الأشهر الماضية بإعادة ترميم العديد من المساجد من خلال تجديد طلاء الجدران وشراء السجاد وتزينها استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف حلس: "بناء المساجد يكون على محورين أولها تشييد وبناء المسجد بالحجارة، وثانيها بناء الانسان المسلم داخل المسجد وهو البناء الأهم ليكون طليعة الأمة ويكون على رأس الحربة في مواجهة الاحتلال متسلحاً بالإيمان والعقيدة".

وأشار إلى أن بعض المساجد التي سيتم افتتاحها قريباً تم تدميرها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014، من بينها مسجد الشهيد فتحي الشقاقي شرق حي الشجاعية، لافتاً إلى وجود 10 مساجد قيد الانشاء سيتم افتتاحها من قبل اللجنة الدعوية ولجنة إعمار المساجد خلال المرحلة القادمة.

وقدم حلس شكره لجميع المتبرعين، قائلاً: "جزء كبير من إعادة ترميم وبناء المساجد كان على نفقة أهل الخير الذين يتسابقون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، بالتبرع لبناء واعمار المساجد لتكون صدقة جارية عنهم"، داعياً أهل الخير لاغتنام شهر رمضان الذي يضاعف فيه الأجر للتبرع لإتمام وإعمار المساجد.

وتحدث الشيخ عبد الفتاح حجاج عن أهمية المساجد في تخريج جيل قرآني وإسلامي فريد من نوعه وقادرٌ على حمل رسالة الإسلام العظيم وحمل الأمانة الملقاة على عاتق شعبنا بتحرير مسرى النبي صلى الله عليه وسلم من دنس المحتلين "الإسرائيليين".

ودعا الشيخ حجاج، الأهالي لإقامة الشعائر الدينية داخل المسجد، وإرسال أبنائهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، واصفاً المسجد كالجامعة التي تخرج القادة والمثقفين.

وأشار الشيخ حجاج إلى أن المساجد خرجت الكثير من القادة الذين يتمسكون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويخشون الله عز وجل بزيادة التقوى والإيمان.

من جهته تحدث مسؤول محافظة الشمال محمد أبو جلالة، عن جيل تحقيق النصر على الاحتلال "الإسرائيلي" وتحرير المسجد الأقصى المبارك قائلاً: "هذا الجيل سيخرج من قلب المساجد ومن مراكز التحفيظ لما لها من دور كبير وعظيم في بناء شخصية الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني موعودٌ بالنصر على الاحتلال وتحرير الأرض المباركة من دنس المحتلين الإسرائيليين من خلال جيل المساجد.

وفي ذات السياق دعا أبو جلالة، كافة المواطنين في المسجد للنفير العام والمشاركة في المسيرة المليونية يومي الاثنين والثلاثاء قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، احياءً لذكرى يوم النكبة واحتجاجاً على قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.



















