شهاب: الأيام المقبلة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني

أكد مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن مسيرات العودة التي ستبلغ ذروتها منتصف هذا الشهر، واحدة من أهم محطات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، سيوصل من خلالها الشعب الفلسطيني رسائل لكل الأطراف المتآمرة ضده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شهاب خلال مهرجان شعبي نظمته حركة "حماس" ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، للتحشيد لفعاليات العودة يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري. وحضر المهرجان المئات من أبناء بيت حانون ومحافظة شمال قطاع غزة.

وقال شهاب: نحن بحاجة للتكاتف كفلسطينيين ونتحد لمواجهة العدو الصهيوني لندافع عن حاضرنا ومستقبلنا، ولنوصل رسالة إلى كل المتآمرين على الشعب الفلسطيني وعلى مقاومته" موضحا أن مسيرات العودة خطت خطوات مهمة وحققت كثيرا من الأهداف التي انطلقت لأجلها.

وأضاف بالقول: المشاركة في مسيرات يوم الاثنين واجب وطني، ففي هذا اليوم سينقل ترامب سفارة أمريكا إلى القدس، وعلى شعبنا أن يقول كلمته، لأن ترامب بقراره هذا يستخف بعقيدتنا ومقدساتنا، ونحن سنرفض هذا القرار بكل قوة، لأن خطورته تتجاوز مجرد فكرة نقل بعثة دبلوماسية إلى ما هو أبعد من ذلك".

وأشار مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد، إلى أن المستهدف من المخططات الأمريكية الإسرائيلية اليوم هو تفكيك هوية المنطقة وسلخها عن بعدها الإسلامي، وإعادة تعريفها من خلال اعتبار الكيان الصهيوني جزء طبيعي من المنطقة العربية والإسلامية.

وزاد بالقول: أحد أخطر أوجه هذا الاعتراف، هو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لأن ذلك يعني تنفيذا عمليا لاعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي وللكيان الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين، وهذا مفتاح الباب الذي سيلجون منه لاحقا لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن".

وشدد شهاب على أن غزة يمكنها بما تملك من رصيد وطني وإسلامي ومقاومة أن تتصدى للمشروع الأمريكي، رغم المواقف المتآمرة لبعض الحكام هنا وهناك، مؤكدا على أن يوم الاثنين المقبل سيكون يوما مفصليا ومهما لتعزيز الزخم الشعبي والنضالي نحو العودة وكسر الحصار".

واستطرد بالقول: كل الأحرار في العالم العربي والإسلامي يخرجون لدعم حقنا في العودة، ونحن نعول على مزيد من الحشود في قطاع غزة وفي الضفة والقدس وكل مناطق فلسطين المحتلة ولاجئي الشتات". مبينا أن نجاح مسيرات العودة مرتبط بأبناء غزة، لأن غزة على مدار التاريخ كانت المحرك والوقود للشعوب الحرة.

وأردف شهاب بالقول: ثقتنا بشبابنا وبقياداتنا كبيرة لقهر الحصار وكل الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، ومسيرات العودة تحمل بصيص أمل كبير لشعبنا".