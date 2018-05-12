نيمار: أنا فخور بارتداء القميص الجديد

مع تصاعد الحديث عن نية نيمار دا سيلفا الرحيل عن باريس سان جرمان الفرنسي، تحدث النجم البرازيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ملمحا إلى أنه قد يبقى الموسم المقبل في النادي الفرنسي.

وقال نيمار عبر حسابه الرسمي على تويتر : " أنا فخور لارتداء القميص الجديد، وللاستمرار في تقديم المتعة لكم"، إلى جانب صورة مع القميص الجديد لنادي باريس سان جرمان الفرنسي في موسم 2018/19.

ورغم تغريدة نيمار، تحدثت تقارير قوية عن نية النجم البرازيلي الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وأكدت أن والد نيمار أخبر بالفعل النادي الباريسي بأن ابنه يرغب بالرحيل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد أصبح أقرب من أي وقت مضى، واعتبرت أن "التمهيد" لانتقاله بدأ قبل 12 عاما.

وقالت الصحيفة إن نيمار لطالما أبدى مواقف إيجابية نحو نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، مثل البرازيلي رونالدو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني سيرخيو راموس، والبرازيلي مارسيلو.

وأكدت أن قدوم نيمار سيكون مرحبا به في غرفة ملابس "سانتياغو برنابيو" وبين جماهير الفريق، كما سيكون مرحبا به من نجم الفريق رونالدو، الذي يتوق للعب بجوار نجم آخر في الهجوم، يرفع الضغوط عنه قليلا.

لكن المؤكد الآن أن تركيز النجم البرازيلي سينصب تماما على بطولة كأس العالم بروسيا هذا الصيف، قبل أن يتخذ بعدها قرارا حاسما بشأن الانتقال أو البقاء لموسم آخر في صفوف النادي الباريسي.