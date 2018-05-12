هبوط تاريخي في الدوري الألماني.. ومفاجآت مدوية

فشل نادي هامبورغ الألماني في البقاء في دوري الدرجة الأولى، منهيا بذلك مسيرة تاريخية، كونه كان النادي الألماني الوحيد الذي لم يهبط للدرجة الثانية في تاريخ المسابقة.

ولم يشفع لهامبورغ انتصاره على بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة، حيث قبع في المركز 17 في ترتيب الدوري، مما يعني هبوطه المباشر لدوري الدرجة الثانية، لأول مرة في التاريخ.

ونجا فولفسبورغ من الهبوط مؤقتا، وحافظ على مركزه الـ16 بفارق نقطتين عن هامبورغ، بانتصاره العريض على كولون الهابط بنتيجة 4-1.

وسيخوض فولفسبورغ مباراة فاصلة أمام صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، هولستاين كيل، لتحديد إذا ما كان سيبقى في البوندسليغا.

مفاجأة هوفنهايم

ومن ناحية أخرى، فجر هوفنهايم مفاجأة مدوية بتغلبه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، ليخطف المركز الثالث في الدوري، ويتأهل لدوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف عن دورتموند وباير ليفركوزن.

ليفركوزن من ناحيته خسر مقعد التأهل لأبطال أوروبا بفارق الأهداف، وعلى الرغم من انتصاره بنتيجة 3-1 على هانوفر.

أما بطل البطولة بايرن ميونيخ، فمني بهزيمة غريبة على ملعبه أمام شتوتغارت العنيد، وبنتيجة 1-4.