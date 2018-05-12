"إسرائيل" قد تمنع رفع الأذان بسبب السفارة الأميركية

ذكرت القناة العبرية الثانية، أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" تدرس منع رفع الأذان في القدس، بالتزامن مع احتفال افتتاح السفارة الأميركية الجديدة الذي سيشارك فيه قرابة 800 شخص، الاثنين المقبل.

ويأتي القرار المقترح بغرض منع وصول نداءات المؤذنين لمسامع المحتفلين.

وفي هذا الإطار، دعت القوى والفصائل الفلسطينية، السبت، لإضراب شامل في الضفة الغربية والقدس ورفع الأعلام السوداء احتجاجا على افتتاح السفارة في القدس، وإحياء لذكرى النكبة واحتلال القدس.

كما دعت لأوسع مشاركة في التظاهرة التي ستقام، الاثنين، في بلدة صور باهر القريبة من السفارة الأميركية.

بينما أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته بوحدات عسكرية إضافية في القدس والضفة الغربية وحدود قطاع غزة.