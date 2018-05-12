كوريا الشمالية ستدمر موقع تجاربها النووية في 23 مايو الجاري

قالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت إن كوريا الشمالية ستقوم بتدمير موقع تجاربها النووية في 23 مايو الجاري أمام مرأى وسائل الاعلام العالمية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل اعلام كورية شمالية حكومية أن التدمير سيكون شاملاً للأنفاق والمداخل والملحقات الكاملة للمنشأة وازالة انظمة المراقبة والمباني البحثية ومراكز الأمن.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم دعوة جميع وسائل الاعلام العالمية لتغطية الحدث، بما في ذلك الأمريكية والكورية الجنوبية منها.

وذكرت الصحيفة أن عملية التدمير ستكون قبل أقل من ثلاثة أسابيع من القمة التي طال انتظارها في سنغافورة بين الرئيس دونالد ترامب والدكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويذكر أن كلا البلدين اتفقا على اجراء محادثات لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" السرية إلى كوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن اختيار سنغافورة كمكان للاجتماع الأول من نوعه لرئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي؛ لتحقيق الحياد السياسي.