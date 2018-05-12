شهاب: التطبيع الرياضي جريمة بحق الثوابت القومية والإسلامية

عبر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، عن رفض الحركة لمشاركة عربية في النشاط الرياضي الذي جرى أمس الجمعة، معتبراً ذلك تطبيعٌ رياضي مرفوض.

وقال شهاب في تصريحات نشرت على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "إن أي مشاركة عربية في نشاطات رياضية مع كيان الاحتلال هو جريمة بحق الثوابت القومية والإسلامية".

ودعا، كافة الاتحادات الرياضية العربية للتبرؤ من كل رياضي يرتكب جريمة التطبيع مع الاحتلال، مؤكداً على دعمه ومساندته لكافة الرياضيين العرب الرافضين للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وكانت مباراة رياضية أقيمت بين منتخبي الإمارات و"إسرائيل" من السيدات أمس الجمعة في بطولة أوروبا المفتوحة للـ "النت بول" أو كرة الشبكة، في خطوة تطبيعية متسارعة بين الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة – المتزامنة مع الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين - بعد قرابة أسبوع على مشاركة الإمارات والبحرين في سباق طواف إيطاليا 2018 الذي استضافته "إسرائيل" في القدس المحتلة.

ولم تثنِ مطالبات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي – الذين أطلقوا وسم #اسحبوا_دراجاتكم – ودعوات حركة المقاطعة العالمية، الإمارات والبحرين عن المشاركة في السباق.

وللتطبيع الرياضي بين الإمارات و"إسرائيل" تسلسل زمني حيث أن الأولى سمحت بمشاركة السائقين "الإسرائيليين" داني برل وإيتي مولدبسكي في سباق السيارات "أبو ظبي ديزيريه شالانج" في آذار/ مارس الماضي.