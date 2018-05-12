الأردن: نواجه ضغوطاً كبيرة بشأن الدفاع عن القدس

أكدت مصادر رسمية، اليوم السبت، وجود ضغوط تمارس على الأردن بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس .

وقال المصدر في تصريحات إذاعية، إن موقف الاردن الواضح والثابت حول القضية الفلسطينية لن يتغير، حيث سيواصل الدفاع عنها.

وبيّن المصدر، أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وهي أساس الصراع والتوتُّر في منطقة الشرق الأوسط، ولا سبيل لحلّ الصراعات وإنهاء الفوضى في المنطقة دون رفع الظلم والقهر والاحتلال عن الفلسطينيين.



وكان وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو أشاد بالموقف الأردني حول الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال أوغلو: "هنالك تراجعاً لمواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية والقدس وأن دولاً تضغط على الأردن بشأن موقفها الثابت، وكذلك تضغط على فلسطين".



وكان الأردن عبّر مراراً عن مواقفه إزاء القضية الفلسطينية ومنها رفضه لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة واشنطن اليها.