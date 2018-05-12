الموساد الإسرائيلي "يهدد" السنوار.. فماذا قال ؟!

هدد جهاز الموساد الاسرائيلي قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار بصورة مباشرة في ضوء إصراره على القيام بمسيرة العودة الكبرى يوم الاثنين القادم، وما سيترتب عليها من نتائج اقليمية ودولية.

وقال "الموساد" في تغريدة على تويتر: "إن السنوار قال في جمع من أنصاره قبل أيام بأنه يخشى أن يموت على فراشه وأنه يتمنى أن يموت شهيداً في مسيرة العودة".

وأضاف الموساد: "نحن عادة لا نأخذ طلبات من أحد، لكن بالتاكيد يمكننا أن نحدد رتبتك يوم الاثنين القادم". في إشارة إلى إمكانية تصفيته أو قتله.

ويذكر أن التهديدات لقيادات فلسطينية بالاغتيال تأتي عادة من قبل جيش الاحتلال أو جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ولكنها المرة الأولى التي يدخل فيها جهاز الموساد الاسرائيلي على خط التهديدات لقيادة فلسطينية بارزة.