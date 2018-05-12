بدء مغادرة المسافرين ووصل العالقين عبر معبر رفح

بدأت حافلات المسافرين بمغادرة قطاع غزة بعد أن فتحت السلطات المصرية اليوم السبت معبر رفح البري في الاتجاهين استثنائيا، وذلك لمدة أربعة أيام متصلة.

وبدأ وصول وتدفق العالقين من الاتجاهين حيث عبر أول فوج من الفلسطينيين من معبر رفح إلى داخل الأراضي المصرية بعد إنهاء إجراءات السفر، حسبما أفاد الحاج كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية.

وأفاد مصدر أمني مصري مسؤول قيام السلطات المصرية بفتح معبر رفح استثنائيا ولمدة أربعة أيام متصلة، وذلك من أجل التخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين من الاتجاهين وقبل حلول شهر رمضان الكريم .

وأشار المصدر إلى تشغيل معبر رفح صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في داخل وخارج المعبر وعلى طول الطريق الدولي العريش رفح القنطرة.