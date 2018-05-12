مصر تطلب تفسيرا من موسكو بشأن استطلاع رأي بشأن مثلث حلايب

استنكرت مصر اليوم السبت استطلاعا للرأي أجرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني بشأن مثلث حلايب الحدودي مع السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحفي اليوم، إن وزارة الخارجية تواصلت صباح اليوم مع الجانب الروسي للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذي قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية، وطلبت تفسيرا عاجلا لهذا الإجراء المرفوض.

وكشف المتحدث عن أن وزير الخارجية سامح شكري قرر إلغاء حوار كان مقرراً أن تجريه معه قناة روسيا اليوم صباح السبت بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2) في موسكو بعد غد الإثنين وذلك على خلفية الاستطلاع المشار إليه.

وكان موقع "روسيا اليوم" قام أمس الجمعة بطرح استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان.