العثور على جثة مواطن معلقاً بمصنعه في قلقيلية

عثرت صباح اليوم السبت، على جثة مواطن (48 عاما) معلقا داخل مصنع للرخام والحجر "الشايش" الخاص به في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

يُشار إلى أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.