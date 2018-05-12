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العثور على جثة مواطن معلقاً بمصنعه في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 14:09 - 12 مايو 2018
المشنقة المشنقة
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عثرت صباح اليوم السبت، على جثة مواطن (48 عاما) معلقا داخل مصنع للرخام والحجر "الشايش" الخاص به في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

يُشار إلى أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة.

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