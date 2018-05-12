لجنة الرئاسة لتجار غزة: معبر كرم أبو سالم مغلق حتى إشعار آخر

أبلغت لجنة الرئاسة لتنسيق إدخال البضائع، اليوم السبت، التجار الفلسطينيين في قطاع غزة بإغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق القطاع.

وأفادت اللجنة في تصريح صحفي، بأن المعبر سيتم إغلاقه، حتى إشعار أخر، مشيرة إلى أنه أصبح غير صالح للعمل.

واقتحم عشرات الشبان الفلسطينيين، مساء أمس الجمعة، موقع كرم أبو سالم شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد اجتياز السلك الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة.

وناشدت اللجنة الجهات المعنية بضرورة العمل والحفاظ على ممتلكات المعبر، مبينة أنه لا توجد مؤشرات أو تعليمات بإصلاحه.

وكانت الإدارة العامة لهيئة البترول في غزة قررت اليوم التحفظ على كميات غاز الطهي لحين إحصاء الكمية المتوفرة في القطاع ومدى تلبيتها لحاجة المواطن.

وقال رئيس الهيئة خليل شقفة "إن طواقم الهيئة تُجري الأن تقيمًا للأضرار التي لحقت بمعبر كرم أبو سالم، وتم التحفظ على كميات الغاز الموجودة بغزة لتفادي حدوث اي أزمة أو احتكار لها".

واصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بيانا توضيحيا لما حدث في المعبر المذكور قالت فيه: في الوقت الذي تفتخر فيه الهيئة الوطنية بإبداعات شعبنا البطل ومشاركته الواسعة في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تمت أمس الجمعة 11/5/2018 في قطاع غزة فإننا تفاجئنا بأحداث مؤسفة غير مقصودة وقعت بمعبر كرم ابو سالم تسببت بإتلاف الممتلكات ووقوع الخسائر المادية في الجانب الفلسطيني جاء ذلك نتيجة للغاز الكثيف الذي القاه الاحتلال ضد الشباب العزل بمنطقة رفح.

وتابعت "اننا في الوقت الذي نحمل فيه العدو مسئولية الخسائر في الارواح من الشهداء والاصابات البليغة لنشدد على ضرورة استمرار المشاركة الفاعلة في المسيرات".

ودعت ابناء شعبنا للمحافظة على المعابر والممتلكات الوطنية التي تقدم الخدمات لشعبنا والتي نسعى من خلال مسيراتنا الحاشدة الى فتح المعابر وكسر الحصار وتجسيد حقنا في العودة الى فلسطين.