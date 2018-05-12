​​​​​​الهيئة الوطنية للعودة تدعو للمحافظة على المعابر والممتلكات

دعت الهيئة الوطنية للعودة وكسر الحصار، اليوم السبت، أبناء شعبنا للمحافظة على المعابر والممتلكات الوطنية التي تقدم الخدمات لشعبنا.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي حول أحداث معبر كرم أبو سالم أمس:"إن الهيئة تسعى من خلال مسيرات العودة الحاشدة إلى فتح المعابر و كسر الحصار وتجسيد الحق في العودة إلى فلسطين .

وأعربت الهيئة عن فخرها، بإبداعات شعبنا البطل ومشاركته الواسعة في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تمت أمس الجمعة في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها تفاجأت بأحداث مؤسفة غير مقصودة وقعت بمعبر كرم أبو سالم تسببت بإتلاف الممتلكات ووقوع الخسائر المادية في الجانب الفلسطيني، جاء ذلك نتيجة للغاز الكثيف الذي القاه الاحتلال ضد الشباب العزل بمنطقة رفح .

وحملت الهيئة، العدو مسئولية الخسائر في الأرواح من الشهداء والإصابات البليغة، مشددةً على ضرورة استمرار المشاركة الفاعلة في المسيرات .