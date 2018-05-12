تحسين صحة وسلوك أطفالنا.. السر في 15 دقيقة



تكفي 15 دقيقة من التمرينات الرياضية يوميا لتعزير صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض، وفق ما كشفته دراسة بريطانية حديثة.

الورقة البحثية لمبادرة "ديلي ميل" العلمية أكدت أن منح الأطفال خمس عشرة دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي، يحسن لياقتهم البدنية وسلوكهم اليومي، كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.

قادت الدراسة مجموعة من الباحثين من كليات مختلفة من العلوم الصحية والرياضة ببريطانيا، وأجرت تجاربها على نحو 400 تلميذ وتلميذة في مدرستين ابتدائيتين مختلفتين.

وخضع كل طفل لتقييم أولي، بالإضافة إلى متابعة في وقت لاحق في العام الدراسي.

ولاحظ الباحثون تغيرات إيجابية على سلوك الأطفال الذين شاركوا في الدراسة، الأمر الذي ساهم في رفع نتائجهم وعلاماتهم الدراسية.

البحث البريطاني اقتراح إدراج "سياسية رياضية" تعتمد على نتائج هذه الدراسة، وذلك من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الركض والمشي لمدة 15 دقيقة يوميا، إضافة إلى حصصهم الرياضية الاعتيادية.

ولفتت نتائج هذه الدراسة انتباه عدد من البلدان كهولندا وبلجيكا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.