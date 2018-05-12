قراقع: الأسيران عويسات والشوبكي بحالة حرجة

قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، ان الاسير عزيز عويسات (53 عاما) لا يزال في وضع صحي حرج تحت اجهزة التنفس والتخدير، في غرفة العناية المكثفة في مشفى "تل هشومير" الاسرائيلي بعد اجراء عملية قلب له.

وجدد قراقع، خلال زيارته لمحافظة طولكرم لتكريم مؤسسات المحافظة لدورها في دعم الاسرى، اتهامه لسلطات سجون الاحتلال بالاعتداء الوحشي على الاسير عويسات من سكان جبل المكبر في القدس والمحكوم 30 سنة، يوم 2/5/2018 في سجن "ايشل" الاسرائيلي على إثر اتهامه بضرب احد ضباط الاحتلال خلال تفتيش الزنازين، حيث تم اخراجه من السجن والاستفراد به والاعتداء عليه بوحشية، ما ادى الى اصابته بجلطة قلبية حادة نقل على اثرها الى المستشفى، معتبرا ذلك شروعا بالقتل العمد بحق الاسير عويسات.

وفي السياق ذاته، حذر قراقع من خطورة الوضع الصحي للأسير فؤاد الشوبكي (84 عاما) المحكوم 20 عاما وهو اكبر الاسرى سنا في السجون، بسبب اكتشاف اورام خبيثة في المثانة، وحالته اصبحت حرجة للغاية، موضحا ان هيئة الاسرى قدمت التماسات عاجلة بالإفراج المبكر عن الاسيرين عويسات والشوبكي لأسباب صحية.

ودعا قراقع للتحرك دوليا وقانونيا لوضع حد لمأساة الاسرى القابعين في السجون الاحتلال، معتبرا ان اسرائيل تمارس جرائم طبية واستهتارا ممنهجا بحق الاسرى المرضى، وانه حان الوقت لتحرك دولي لفتح الملف الطبي للأسرى والزام اسرائيل باحترام حقوقهم وفق المعايير الدولية والقانون الدولي الانساني.

وحيا قراقع مؤسسات محافظة طولكرم على دورها ودعمها للفعاليات التضامنية مع الاسرى، خاصة في يوم الاسير الفلسطيني، واضاءة شعلة الحرية في المحافظة.

وشكر محافظ طولكرم عصام أبو بكر كافة المؤسسات المدنية، والعسكرية، ولجنة القوى الوطنية على دورهم الدائم في مساندة الاسرى وابقائها حية في كافة البرامج والانشطة في المحافظة.

وقال ابو بكر ان قضية الاسرى تمثل مشروع الحرية لشعبنا الفلسطيني، وان القيادة الفلسطينية تعتبر حرية الاسرى جزءا من حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وزار المحافظ ابو بكر وقراقع عددا من الاسرى المحررين، وهم: صهيب حبعيتي الذي قضى 16 سنة في السجون، وعمر أبو عمشا الذي قضى 15 سنة في السجون، ورامي افتيلة الذي قضى 15 سنة في السجون، والطفل هشام نعالو الذي قضى 26 شهرا في السجون.