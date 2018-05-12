تشييع جثمان الشهيد أبو مصطفى في خانيونس

شيعت جماهير محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم السبت، جثمان الشهيد جبر أبو مصطفى (42 عاما) الذي ارتقى امس برصاص الاحتلال.

وشارك مئات المواطنين في تشييع جثمان الشهيد أبو مصطفى الذي استهدف أمس في المواجهات مع جيش الاحتلال في جمعة النذير.

وأعلنت وزارة الصحة صباح السبت أن 48 مواطنًا استشهدوا وأصيب 9520 آخرين برصاص قوات الاحتلال منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن من بين الشهداء 5 أطفال واثنان من الصحفيين، ومن بين الإصابات أكثر من 900 طفل و400 سيدة و200 من الطواقم الطبية و110 من الصحفيين.

وأشار إلى أن هناك 170 إصابة لا زالت بحالة خطرة، بالإضافة إلى 24 حالة بتر في الأطراف حتى اللحظة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المميتة" بحق المشاركين السلميين في مسيرة العودة.