بعد حرق الأنابيب في كرم أبو سالم..التحفظ على كميات الغاز في محطات غزة

أكد سمير حمادة، رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، اليوم السبت، أن هناك تحفظ على كميات الغاز المنزلي في أسواق قطاع غزة من قبل الهيئة العامة للبترول ووزارة الاقتصاد تحسباً لحدوث أزمة غاز تصيب قطاع غزة.

وكانت أضرار قد وقعت في أنابيب الغاز في معبر "كرم أبو سالم"، بعد أن أحرقها عدد من الشبان المتظاهرون.

وأوضح حمادة في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أهمية عدم إحداث حالة ارباك بين صفوف المواطنين جراء هذه الأنباء، مؤكداً أن هذه إجراءات احتياطية لمنع حدوث أزمة غاز جراء ما حدث في المعبر.

وأضاف أن اجتماع طارئ سيعقد في جمعية أصحاب شركات الوقود والحكومة في غزة لبحث الموضوع، ومناقشة الأزمة وتقييم الوضع، لتدارك أي خلل قد يحدث، منوهاً إلى أن مايرد من أنباء حول الأضرار التي وقعت في المعبر هي أضرار بسيطة حسبما أكد البعض.