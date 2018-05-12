زلزال بقوة 5.1 يضرب وسط اليابان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية السبت، أن زلزالا بلغت قوته المبدئية 5.1 درجة هز وسط اليابان.

وأكدت أنه "من غير المتوقع حدوث موجات مد عملاقة"، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

يشار إلى أنه في بداية الشهر الحالي، تسبب ثوران بركان جبل "كيلاويا" في ولاية هاواي الأمريكية في سلسلة من الزلازل، من بينها أقوى زلزال يضرب الولاية منذ قرابة الـ40 عاما.

وبحسب ما نشرت بي بي سي، فقد طلب من المقيمين على الساحل الجنوب شرقي لجزيرة بيغ آيلاند إخلاء منازلهم مع استمرار تدفق الحمم البركانية وانبعاث غازات كبريتية.