"إسرائيل" تُفشل صدور بيان أوروبي يدين نقل السفارة الأميركية للقدس

قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، إن "إسرائيل" أحبطت، اليوم الجمعة، صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدين نقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، الثلاثاء المقبل.

وأشارت القناة العاشرة، إلى أن المجر والتشيك ورومانيا، وبالتنسيق مع "الاحتلال الإسرائيلي"، حالت دون صدور البيان، الذي كان يتطلب موافقة كل الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وبحسب القناة العاشرة، فإن مشروع البيان كان بمبادرة من فرنسا ودول أخرى، بهدف إحراج الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام من نقل سفارتها لدى "إسرائيل"، وذلك عبر اتخاذ موقف أوروبي موحد ضد الخطوة المرتقبة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة للاحتلال، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يخدم جهود إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وتضمنت مسودة البيان الأوروبي ثلاثة بنود، ينص أولها على أن القدس عاصمة لدولتين، هما "إسرائيل" وفلسطين، والثاني يشدد على أن وضع القدس يبقى مفتوحا للتفاوض، ويتم تحديده فقط عبر المفاوضات.

وينص البند الأخير على أن دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة، وفقًا للقناة العاشرة.