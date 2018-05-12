القيادي المدلل: الجماهير المنتفضة ستكون نذير شؤم على العدو المحتل

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن حشود الجماهير التي خرجت في فعاليات "جمعة الإعداد والنذير" ستكون نذير شؤم على العدو المحتل، وعلى المجرم ترامب، ومن وقفوا معه من المتآمرين على القضية الفلسطينية.

وقال المدلل خلال مشاركته في فعاليات مخيم العودة شرق محافظة رفح الجمعة "لايزال شعبنا و منذ 70 عاما يحتفظ بحيويته وعنفوانه الذي يؤكد للعالم من خلاله أن بالرغم من إجرام العدو الصهيوني ضده، إلا أن عيناه ترنو إلى القدس وإلى أرضه التي هجر منها".

وأضاف : "هاهو شعبنا يخرج من بين الركام ليؤكد أن لا يمكن أن تكون عاصمة للعدو على أرض فلسطين، وأن إسرائيل إلى زوال، وأن الأقصى ملك للفلسطينين و للعرب وللمسلمين ".

وشدد المدلل على حق الشعب الفلسطيني بتنفيذ قرار 194، و الذي يقضي بضرورة عودته لأرضه التي هجر منها قبل سبعة عقود.

وأشار إلى أن هذه الأيام هي بداية استنهاض قوية لما سيشهده العالم كله للمسيرة المليونية التي لن تقف على حدود غزة فقط بل ستنتقل للضفة والقدس وكل حدود فلسطين .

وطالب المدلل أحرار العالم في الرابع عشر من هذا الشهر بإعلاء راية التضامن أكثر مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه المسلوب.