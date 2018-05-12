انطلاق الانتخابات التشريعية في العراق

بدأ الناخبون العراقيون، صباح السبت، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار ممثليهم في البرلمان الذي ينتخب بدوره رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويخوض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدا، فيما سيدلي نحو 25 مليون عراقي بأصواتهم.

وفتحت 8959 مركز اقتراع بواقع 55 ألفا و232 محطة أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد (4: 00 تغ) وتستمر حتى تمام الساعة السادسة (15: 00 تغ).

والانتخابات البرلمانية العراقية 2018 هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

وهي كذلك رابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، والتي ستجري في 12 مايو- أيار المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفًا انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا. وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

ومنذ البدء بتنظيم انتخابات برلمانية في العراق عام 2006، عقب إسقاط النظام السابق 2003، برئاسة صدام حسين، يجري التوافق بين المكونات الرئيسية على توزيع المناصب الرئيسية الثلاث في البلاد، ويشغل الأكراد رئاسة الجمهورية والطائفة الشيعية رئاسة الوزراء، فيما رئاسة البرلمان من نصيب الطائفة السنية.