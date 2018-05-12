الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل، في حملة دهم وتفتيش نفّذتها بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

وأفاد مراسل "قدس برس"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، واعتقلت الاسير المحرر ابراهيم القطب، بعد دهم منزله وتفتيشه، وهو شقيق أسير في سجون الاحتلال.

وفي مدينة جنين (شمالا)، اعتقل الاحتلال الشاب همام علاقمة، بعد دهم منزله في بلدة سيلة الظهر جنوبي المدينة، فيما اقتحم الاحتلال مخيم نورشمس شرقي طولكرم (شمالا)، وسط مواجهات مع الأهالي دون أن تسجّل أي اعتقالات.

وفي مدينة الخليل (جنوبا)، اعتقل الاحتلال الشقيقَين محمد ويعقوب الرجبي، بعد دهم منزل عائلتهما والعبث في محتوياتها.

أما في مدينة القدس المحتلة، فقد اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عقب اقتحامه بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وهم؛ الشيخ موسى عودة، خالد أبوتايه، وخالد الشوبكي.