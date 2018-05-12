بدء الاقتراع في الانتخابات التشريعية في العراق

بدأ العراقيون صباح اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، بعد استعدادات استغرقت أشهراً عديدة

ووسط أجواء الانتصار الحديث على داعش يتوجّه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع في مختلف المحافظات.

صناديق الاقتراع فتحت الساعة السابعة صباحاً حيث يدلي العراقيون بأصواتهم، ويحق لقرابة 14مليون ناخب التصويت لاختيار 329 نائباً من بين نحو سبعة آلاف مرشح يمثلون كيانات وأحزاباً وائتلافات مختلفة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن خصوصية انتخابات المدينة تكمن في أنها الأولى منذ تحرير الموصل من داعش.

بدورها تحدثت المصادر في السليمانية عن إجراءات خاصة لضمان التصويت لاسيما في مخيمات النازحين بإقليم كردستان العراق.

أما في البصرة فأن الاقبال جيد على صناديق الاقتراع في المدينة، كما أن إجراءات أمنية مكثفة تواكب عمليات الاقتراع وعمليات تفتيش مكثفة، وفرض حظر للتجوال.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا العراقيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية للحفاظ على وحدة العراق وإنجازاته ضد الإرهاب وللقضاء على نظام المحاصصة والطائفية، وحذر الناخبين من دعايات التخويف وتمزيق البلاد، مؤكداً أن القوات الأمنية في أعلى جاهزيتها لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع.