انخفاض الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغداً

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا فوق بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو يوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء فيكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.