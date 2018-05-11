فوائد الثوم الصحية فى محاربة الأمراض

ستخدم الثوم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الطبية، وأكدت العلوم الحديثة مؤخرًا الآثار الصحية المفيدة للثوم في علاج العديد من الأمراض.

يحتوى الثوم وفقا لموقع " healthline"، على خصائص طبية قوية، الذى يحتوى على مركب يسمى الأليسين التى تدخل إلى الجسم، حيث يمارس تأثيراته الحيوية القوية على الجهاز الهضمي وباقي الأعضاء.

فوائد الثوم الصحية

فوائد الثوم للبرد من المعروف أن مكملات الثوم تستخدم لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي، فإذا كنت في كثير من الأحيان تعانى من نزلات البرد، قم بإضافة الكثير من الثوم إلى النظام الغذائي الخاص، حيث يحتوى غنية جدا بفيتامين Cوفيتامين B6 والماغنيسيوم.

فوائد الثوم في تقليل ضغط الدم أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي أكبر قاتل في العالم، وارتفاع ضغط الدم هي واحدة من أهم محركات هذه الأمراض.

ووجدت الدراسات البشرية، أن مكملات الثوم لها تأثير كبير على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث إن تناول جرعات عالية من الثوم يحسن ضغط الدم لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفى بعض الحالات، يمكن أن تكون المكملات فعالة مثل الأدوية العادية.

الثوم يحسن مستويات الكوليسترول يمكن أن يقلل الثوم الكوليسترول الكلى والمنخفض الكثافة، خاصة فى أولئك الذين لديهم ارتفاع الكوليسترول.

ولكن لا يخفض الثوم من مستويات الدهون الثلاثية، وهو عامل خطر معروف آخر لأمراض القلب. الثوم يمنع مرض الزهايمر والخرف بسبب احتواء الثوم على مضادات الأكسدة فتعمل فى القضاء على الجذور الحرة التي تساهم في عملية الشيخوخة، ويمكن أن تساعد خصائص مضادات الأكسدة، في الوقاية من تلف الخلايا، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة مثل مرض الزهايمر والخرف.

الثوم يساعد على إزالة السموم بالجسم يساعد أكل الثوم في إزالة السموم من المعادن الثقيلة في الجسم بفضل مركبات الكبريت التي يحتوى عليها، ما يحمى من تلف العضو بسبب سمية المعادن الثقيلة مثل الرصاص.

يساعد الثوم على تحسين الأداء الرياضي الثوم كان واحدا من أقدم المواد التي تستخدم لتحسين الأداء الرياضي، فقد كان تقليدا يستخدم في الثقافات القديمة للحد من التعب وتعزيز القدرة على العمل .

وأثبتت دراسة لها علاقة بأمراض القلب، أن تناول زيت الثوم لمدة 6 أسابيع يخفض معدل ضربات القلب 12 ٪، ويحسين القدرة على ممارسة التمرينات الرياضة.