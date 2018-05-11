صور | رياضية الوسطى تنظم بطولة العودة لكرة القدم

نظمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى بطولة العودة لكرة القدم وذلك امس الخميس، على ملعب مخيم العودة شرق مخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وبحضور مسئول اللجنة الرياضية في المحافظة أبو مصعب العطار وبعض الشخصيات والكوادر الرياضية والإعتبارية وحشد غفير من الجماهير، انطلقت منافسات البطولة بمشاركة 4 فرق تمثل مناطق المحافظة الوسطى.

وتأمل إلى نهائي البطولة فريقي دير البلح والمغازي، حيث تمكن فريق دير البلح من حصد لقب البطولة بالفوز في النهائي بنتيجة (3-1).

وفي الختام كرمت اللجنة صاحب اللقب بكأس البطولة.

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