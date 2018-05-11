الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في مليونية العودة الاثنين المقبل

دعت الهيئة الوطنية العليا ل مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين للمشاركة في "مليونية العودة وكسر الحصار"، يوم الاثنين المقبل 14 مايو بالضفة الغربية والقدس وغزة والداخل عام 1948 والمخيمات والشتات إلى التحرك تجاه فلسطين من كل حدب وصوب.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الجمعة: " ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخاً تستدير فيه احداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار".

وحثت جماهير شعبنا الفلسطيني البطل للاستنفار التام بكل رجاله ونسائه وأطفاله في هذا اليوم "ليرى العالم مئات الالاف تتحرك أفواجاً تجاه وطنها، كما تعود الطيور إلى ديارها وأعشاشها، ونخص بالذكر نساء فلسطين الباسلات اللواتي شكل حضورهن وإقدامهن نموذجاً خالداً في سجل الخالدين".

ودعت الهيئة كل المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية وكل الجهات الاعلامية المحلية والدولية إلى الاحتشاد والمشاركة في هذا اليوم ورصد حركة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال تجاه المسيرات الشعبية السلمية حتى لا يتمادى هذا الاحتلال في جرائمه ضد أبناء شعبنا.

وتوجهت الهيئة بالتحية لأرواح شهداء هذه الجمعة المباركة "جمعة الاعداد والنذير، متمنية الشفاء العاجل للجرحى الابطال.

كما حيت الشباب المبدع الباسل، لتسجيله المزيد من الابداعات في إيلام الاحتلال وارباك حساباته، مطالبة بالمزيد من هذه الابداعات.

وناشدت الهيئة كل الشعوب العربية والاسلامية والحكومات للوقوف الى جانب حراك شعبنا الفلسطيني لاسترداد حقوقه وتحقيق أهدافه المشروعة بالعودة وكسر الحصار وتحمل مسؤولياتها القومية والاسلامية في حماية القدس من التهويد.