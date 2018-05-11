ضابط "اسرائيلي": سننشر 11 كتيبة عسكرية لصد مسيرة غزة يوم 14 مايو

ذكرت صحيفة هأرتس العبرية بأن جيش الاحتلال وقوات الشرطة "الاسرائيلية" ستعزز قواتها في القدس والضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، وفي مدن الداخل المحتل بآلاف الجنود وافراد الشرطة، وقوات حرس الحدود، لقمع المظاهرات التي ستندلع في يوم احياء يوم النكبة ويوم نقل السفارة الامريكية للقدس في 14 مايو الاثنين المقبل.

وعلى ضوء تلك التعزيزات قال ضابط "اسرائيلي" في ما تسمى "القيادة الجنوبية" في جيش الاحتلال، بأن الجيش يتوقع ان تكون المسيرة الكبرى لسكان قطاع غزة يوم الاثنين والثلاثاء المقبل اكثر عنفا من جميع المسيرات التي جرت خلال الاسابيع الماضية.

و وفقاً للضابط، فيتوقع الجيش يوم الاثنين 14 مايو ان يحشد الفلسطينيون أنفسهم في 17 نقطة لجانب امتداد الاحداث للضفة الغربية، ولشرقي القدس، لذلك سيتم نشر 11 كتيبة من الجيش على امتداد الحدود مع قطاع غزة، اما في الضفة الغربية سيتم تعزيز القوات بوحدات اخرى.