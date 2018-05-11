آلاف الإندونيسيين يحتشدون وسط جاكرتا دعما للفلسطينيين

احتشد آلاف الإندونيسيين في وسط جاكرتا اليوم الجمعة للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للفلسطينيين وللتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل".

وحمل المحتجون لافتات ندد بقرار ترمب الخاص باعتبار القدس عاصمة لــ "إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ومن المقرر أن تُنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل بموجب قرار ترمب.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي الذي صدر بشأن القدس موجة غضب في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تضمنت احتجاجات جرى خلالها إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.