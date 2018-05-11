اندونيسيون يدعمون مسيرات العودة ويرفضون قرار ترامب بشان القدس

احتشد آلاف الإندونيسيين في وسط جاكرتا اليوم الجمعة، للتعبير عن تأييدهم ودعمهم للفلسطينيين وللتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وحمل المحتجون لافتات تندد بقرار ترمب الخاص باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها.

ومن المقرر أن تُنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الأسبوع المقبل بموجب قرار ترمب.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي الذي صدر بشأن القدس موجة غضب في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تضمنت احتجاجات جرى خلالها إحراق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وتوافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، وتبعد نحو 500 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات تحت شعار "جمعة النذير".

ومنذ 30 مارس الماضي يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة اعتصامهم السلمي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المقرر تصاعدها يومي 14 و15 مايو الجاري.

واستشهد 47 مواطنًا وأصيب نحو 5 آلاف بالرصاص الحي والاختناق بينهم نحو عشرات بحالة خطرة جراء قمع قوات الاحتلال الحراك الجماهيري السلمي.