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مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يثني على قدرة الطواقم الطبية بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:22 - 11 مايو 2018
مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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أثنى جيلان ديفورن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة على قدرة الطواقم الطبية الفلسطينية في مستشفى الشفاء بغزة على التعامل مع الإصابات الحرجة التي تصل لغرفة الطوارئ في أكبر مستشفيات القطاع، و التي تعد تحديا كبيرا لأي مستشفى في العالم.

و نوه خلال زيارته لمستشفى الشفاء بغزة، الى أنه يجب عدم تجاهل واقع  المنظومة الصحية في غزة التي كانت قبل بداية الأحداث على طول الشريط الحدودي ،  تعاني من نقص في الأدوية و المستهلكات الطبية ، و انقطاع الرواتب ، و مشاكل الكهرباء .

و في حديثه مع الطاقم الطبي جدد جيلان ديفورن التزام اللجنة الدولية بالوقوف الى جانبهم في هذا الوقت العصيب ، بإرسال فرق طبية لمد يد العون لهم ، و التبرع بالأدوية و المستلزمات الطبية ، و الأجهزة المساعدة على الحركة.

هذا و قد تبرعت اللجنة الدولية بالأمس بأدوية و مستلزمات طبية و جراحية تكفي لعلاج 900 جريح و مثبتات خارجية تكفي 28 مصابا. على مدار الأسابيع الثمانية الماضية بقيت اللجنة الدولية على تواصل دائم مع مقدمي الرعاية الطبية للجرحى

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