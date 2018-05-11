ترامب سيتحدث عبر الفيديو خلال حفل افتتاح السفارة الاميركية في القدس

سيتحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين عبر الفيديو خلال حفل تدشين السفارة الاميركية في القدس التي اعترف بها عاصمة لــ "اسرائيل"، كما اعلن اليوم الجمعة مسؤول اميركي كبير.

وقال المصدر للصحافيين دون ان يكشف ما اذا يتعلق الامر برسالة مسجلة مسبقا او مباشرة "ان الرئيس حسب علمي سيتحدث الى المدعوين عبر الفيديو".

وتدشن الولايات المتحدة الاثنين سفارتها في القدس رغم استياء الاسرة الدولية والفلسطينيين.

وكان ترامب اعلن في السادس من كانون الاول (ديسمبر) الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "اسرائيل" ونقل السفارة من تل ابيب وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية وخلافا لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.

وكان الرئيس الاميركي اعرب عن الامل في حضور حفل التدشين لكنه سيمثل بمساعد وزير الخارجية جون سوليفان وابنته ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر مستشار البيت الابيض.

وقال المسؤول الاميركي الذي كان يتحدث من تل ابيب "اننا في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر المشاركة في هذا الحدث التاريخي".

واوضح انه يتوقع مشاركة "800 شخص" بينهم وفد كبير من الكونغرس الاميركي في حفل تدشين السفارة في مقرها المؤقت في القنصلية الاميركية سابقا بانتظار تشييد المبنى الجديد.

لكنه اوضح ان الحفل سيكون "ثنائيا" اميركيا اسرائيليا مقللا من اهمية المعلومات التي تحدثت عن مقاطعة بلدان عدة لا تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واضاف المسؤول انه ليس على علم بلقاءات محتملة مرتقبة بين اعضاء الوفد الاميركي ومسؤولين فلسطينيين.

ويرفض الفلسطينيون اي اتصال مع الاميركيين بشأن عملية السلام مع اسرائيل منذ اعلان ترامب حول نقل السفارة الاميركية باعتبار ان ادارته لم تعد وسيطا نزيها.

واكد المسؤول الكبير ان القرار الاميركي الذي لا يزال يغضب الفلسطينيين قائم على "المصالح الاميركية" ولم يتخذ للحصول على شيء في المقابل من الدولة العبرية.