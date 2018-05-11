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الاحتلال يعتقل شاباً بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:56 - 11 مايو 2018
اعتقال القد اعتقال القد
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اعتقلت قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود قرب مقر للجيش بالخليل جنوب الضفة الغربية.

و وفقاً للمصادر العبرية، فقد تم اطلاق النار تجاه الشاب دون أن يصب، حيث تم اعتقاله على الفور.

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