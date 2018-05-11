الاحتلال يعتقل شاباً بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة، شاباً فلسطينياً بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية دهس ضد مجموعة من الجنود قرب مقر للجيش بالخليل جنوب الضفة الغربية.

و وفقاً للمصادر العبرية، فقد تم اطلاق النار تجاه الشاب دون أن يصب، حيث تم اعتقاله على الفور.