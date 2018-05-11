آلاف الأردنيين يحتجون بالأغوار على قرار ترامب

تظاهر آلاف الأردنيين بمنطقة الأغوار على الحدود الأردنية الفلسطينية، اليوم الجمعة احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة "إسرائيل".

وانطلق المشاركون من مختلف المحافظات الأردنية ومخيمات اللجوء بدعوة من الحركة الإسلامية والقوى السياسية والعشائرية والنقابية، للتعبير عن رفض قرار ترامب بشأن القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها.

ورفع المحتجون شعارات وهتافات منددة بالقرار الأميركي، وعبروا عن غضبهم من سعي دول عربية للتطبيع مع "إسرائيل"، كما طالبوا عمان بقطع العلاقات مع "إسرائيل" وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة عام 1994.

يذكر أن الاحتجاجات بمنطقة الأغوار -التي تبعد عن القدس المحتلة نحو نصف ساعة- تندرج ضمن حراك شعبي متواصل بمحافظات الأردن رافض للقرار الأميركي بخصوص القدس.