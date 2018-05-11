شهيد و167 إصابة في جمعة النذير

استشهد مواطنٌ وأصيب 167 أخرين بينهم 7 في حالة الخطر برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في الجمعة السابعة من مسيرة العودة وكسر الحصار التي أطلق عليها شعار (جمعة النذير).

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، استشهاد المواطن جبر سالم أبو مصطفى 40 عام بطلق ناري في الصدر من قبل الاحتلال شرق خان يونس.

وأفاد القدرة، أن 167 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة والاختناق بينهم 7 بحالة الخطر.

وكان عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا اليوم الجمعة في فعالية مسيرة العودة الكبرى تحت شعار (جمعة النذير) في كافة مخيمات العودة التي نصبت شرق محافظات قطاع غزة بالقرب من السياج الزائل.

وذكرت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، ان عدد الشهداء منذ بداية الفعاليات التي انطلقت بتاريخ (30 مارس الماضي) 47 شهيداً ونحو 8536 جريحاً دون ان يشكل المتظاهرين أي خطرٍ على جنود الاحتلال "الإسرائيلي".