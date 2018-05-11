فكلياً: رمضان الخميس والصوم 16 ساعة

قال مدير الموقع الفلكي الفلسطيني وعضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك داود الطروة أن الحسابات الفلكية تشير الى أن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم الخميس القادم الموافق للسابع عشر من شهر ايار.

وأضاف الطروة إلى أن هلال شهر رمضان للعام 1439 هجرية سيولد عصر يوم الثلاثاء وذلك عند الساعة 02:48 دقيقة، وفي هذا اليوم لن يشاهد هلال شهر رمضان في أي منطقة من العالم الإسلامي، وذلك بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو بسبب قلة إضاءة الهلال وقربه من الأفق. في حين أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات أو بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء من أجزاء من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية والمحيط الهادئ.

وفي يوم الأربعاء القادم من المتوقع أن تكون رؤية الهلال ممكنة سواء بالعين المجردة او بالتلسكوبات من معظم مناطق الكرة الأرضية بما في ذلك فلسطين. وعليه من المتوقع أن تعلن معظم الدول العربية والإسلامية أن يوم الخميس القادم هو غرة شهر رمضان للعام 1439 هجرية.

وستكون أقصر أيام شهر رمضان في اليوم الأولى منه بمقدار 15 ساعة و31 دقيقة و اطول أيام شهر رمضان في اليوم الأخير منه بمقدار 16 ساعة ودقيقة واحدة ،كما ستكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد لهذا العام يوم الجمعة 15 حزيران القادم